Son Dakika Haberleri: Nuri Demirağ Havalimanı ağustosta 42 bin 362 yolcuya hizmet verdi
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Nuri Demirağ Havalimanı ağustosta 42 bin 362 yolcuya hizmet verdi

31 dakika önce

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinde 41 bin 549, dış hat yolcu trafiğinde 813 olmak üzere 42 bin 362 yolcuya hizmet verdi.

Nuri Demirağ Havalimanı ağustosta 42 bin 362 yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinde 41 bin 549, dış hat yolcu trafiğinde 813 olmak üzere 42 bin 362 yolcuya hizmet verdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ağustos ayında havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 306, dış hat uçak trafiği 10 olmak üzere, uçak trafiği 316 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 509 tonu oldu.


Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ağustos ayı sonu itibarıyla iç hat yolcu trafiğinde 41 bin 549, dış hat yolcu trafiğinde 813 olmak üzere 42 bin 362 yolcuya hizmet verildi.

Nuri Demirağ, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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