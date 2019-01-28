Son Dakika Haberleri: Nürnberg Türkspor, Atatürk Kupası'nda Şampiyon Oldu

Nürnberg Türkspor, Atatürk Kupası'nda Şampiyon Oldu

1 saat önce

Taner TÜZÜN - NÜRNBERG / DHAAtatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa Nürnberg Türkspor ulaştı.

Nürnberg Türkspor, Atatürk Kupası'nda Şampiyon Oldu, System.String[]
Taner TÜZÜN - NÜRNBERG/ DHA

Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa Nürnberg Türkspor ulaştı.

Almanya'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen organizasyonunun finalinde penaltı atışları sonunda Fürth Turnerschaft'ı 3-1 yenen Nürnberg Türkspor, kupasını Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün elinden aldı.

12 takımın katıldığı turnuvada 2'nciliği Fürth Turnerschaft, 3'üncülüğü Neustadt Türkgücü ve 4'üncülüğü ise Bayreuth Türk Futbol Kulübü elde etti.

Dereceye giren ilk 4 takıma çeşitli para ödülleri ve kupa verildi. Turnuvanın en iyi kalecisi Neustadt takımından Sinan Bulut olurken, Nürnberg Türkspor oyuncusu Ali Yapıcı ile Fürth Turnerschaft'lı Tolga Toker de 8'er golle en golcü futbolcu oldular.

SAYGI DURUŞU VE MİLLİ MARŞ OKUNDU

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva öncesi saygı duruşu yapılırken, daha sonra İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Yavuz Kül de, burada yaptığı konuşmada bütün takımlara başarı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seremoniden görüntüler

Baskonsolos Kül'ün konuşması

Maçlardan görüntüler

Kupa töreni

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: DHA

Fürth, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Spor
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