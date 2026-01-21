Nusaybin'de Gözaltı Süreçleri Devam Ediyor

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan olaylara ilişkin, "Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalanmaya yönelik kararlar alındı. Tabii burada özellikle Suriye hükümetiyle, SDG-YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor. Özellikle bayrak indirme olayı ile ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafında alınan kararla gözaltı süreçleri de devam ediyor. Bayrak indirenin tespiti ile ilgili de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan olaylara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"393 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalanmaya yönelik kararlar alındı. Tabii burada özellikle Suriye hükümetiyle, SDG-YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor. Özellikle bayrak indirme olayı ile ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafında alınan kararla gözaltı süreçleri de devam ediyor. Bayrak indirenin tespiti ile ilgili de çalışmalar devam ediyor."

"Çocukların suça sürüklenmesini, sebeplerini ortadan kaldırmak lazım"

Tunç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Suça karışan, suça sürüklenen çocuklar konusu önemli bir konu. Özellikle Minguzzi cinayeti ile sarsılmıştık. Şimdi Atlas evladımızın hunharca katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısında ve kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu konunun üzerinde hassasiyette durulması ve gerekli yaptırımların uygulanması konusundaki kararlılığı ifade etmişti.

Biliyorsunuz bu konu uzun zamandır gündemimizde. Türk Ceza Kanunu'nda suça sürüklenen çocukların hangi yaş gruplarında nasıl cezalandırılacağına ilişkin hükümler ortada. O hükümlerle ilgili olarak özellikle caydırıcılığın sağlanması, çocukların korunması bakımından yapılabileceklerle ilgili bir taslak çalışması yapmıştık. Bunu Meclis grubumuza da ilettik. Adalet Bakanlığı olarak üzerinde uzmanların da görüşlerini alarak bir taslak çalışması yapmıştık. 12-15 yaş grubu 15-18 yaş grubu çocukların, Türk Ceza Kanunu 31. maddesinde öngörülen şekilde cezalandırılmalarıyla ilgili mevzuatımızda 'yeni bir düzenleme gerekir mi, gerekmez mi?' hususunu uzun süre tartıştık.

Adalet Bakanlığı olarak şöyle bir taslak üzerinde karar kılmıştık: 18 yaş altı çocukların suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, daha önceki suç kayıtları ve kamu düzeni gibi gerekçelerle hakimlerin çocuklar bakımından uygulanacak indirimi uygulamayabileceği dosya bazında, olaya göre hakime bir takdir yetkisi veren bir düzenleme taslağını meclis grubumuza aktarmıştık.

11. yargı paketinde bu yer alacaktı. Ancak meclisimiz bir karar aldı. AK Parti grubu ve diğer gruplarla uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma çerçevesinde suça sürüklenen çocukların suça sürüklenme nedenlerinin araştırılması ve gerekli caydırıcılığın ve yaptırımların belirlenmesi anlamında bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Bu meclis araştırma komisyonu şu anda çalışmalarına devam ettiriyor. Komisyon raporu çerçevesinde bizim de önceki çalışmalarımızla beraber ortaya çıkacak görüş doğrultusunda mevzuatla ilgili bir düzenleme yapılması, elbette ki biz gerektiği kanaatindeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki kararlılığı İfade etti hem yasal düzenleme bakımından hem cezalardaki caydırcılık bakımından.

Çocukların suça sürüklenmesini, sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Çok çeşitli sebepleri var bunun: Ailevi durumlar, ekonomik durumları, eğitim durumları ve sosyal medya etkisi. Tüm bunlar hepsi bir arada gözetilerek kapsamlı bir çalışmayı Meclis Araştırma Komisyonu'nun araştırmaları çerçevesinde sürdüreceğiz."

"4 kişi tutuklandı ve 1 kişi de gözaltında"

İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturmasına ilişkin ise Tunç, "Atlas evladımızın hunharca katledilmesi sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada suça sürüklenen çocuk tutuklandı. Aileyi sosyal medya üzerinden tehdit edenlerle ilgili olarak da 4 kişi tutuklandı ve 1 kişi de gözaltında" dedi.