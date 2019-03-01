Son Dakika Haberleri: Nyt: Facebook, Telegram, Signal Kendi Kripto Paralarını Piyasaya Sürecek

Nyt: Facebook, Telegram, Signal Kendi Kripto Paralarını Piyasaya Sürecek

52 dakika önce

– New York Times, ABD merkezli sosyal medya devi Facebook ve mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Signal'in gelecek sene içinde kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini iddia etti.

Nyt: Facebook, Telegram, Signal Kendi Kripto Paralarını Piyasaya Sürecek, System.String[]
New York Times, ABD merkezli sosyal medya devi Facebook ve mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Signal'in gelecek sene içinde kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini iddia etti.

Rapora göre, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları devlerinin piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para birimleri, kullanıcılara rehberlerindeki diğer kullanıcılara uluslararası kapsamda mesajlaşma uygulamaları üzerinden kripto para birimi gönderme olanağı sunacak.

Bloomberg geçen yıl, Facebook'un özellikle Hindistan'da para transferleri piyasalarındaki volatiliteyi minimum düzeye indirecek bir stablecoin (dolara sabitlenmiş döviz kuru değerindeki kripto para birimleri) üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

Söz konusu şirketlerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook söz konusu teknolojiler kapsamında yıl boyunca çeşitli adımlar atmıştı. Medyada en son yer alan haberlerde Facebook'un, akıllı anlaşmalar (smart contracts) alanında hizmet veren Birleşik Krallık merkezli blockchain startupı Chainspace'i satın aldığı öne sürülmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:32 Kaynak: DHA

Ekonomi
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