Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere "Borcum ne kadar?" diye sordu

Eskişehir'de ocağa makarna koyduktan sonra alkolün etkisiyle uyuyakalan 66 yaşındaki adam, daireden yükselen dumanlar üzerine balkondan içeri giren polis ve itfaiye ekiplerince uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

DUMANLARI GÖREN KOMŞULARIN İHBARI OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Olay, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'nci kattaki dairede ikamet eden 66 yaşındaki S.S., ocağa makarna koyduktan sonra alkolün de etkisiyle uyuyakaldı.

Ocaktaki tencerenin alev almasıyla daireden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri, balkondan ikamete girerek yangına müdahale etti. Ekipler, içeride uyuyan S.S.'yi uyandırarak evden dışarı çıkardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EKİPLERE "BORCUM NE KADAR?" DİYE SORDU

Neredeyse ölümden dönen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi ve tedaviyi reddetti. Polis ekiplerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan S.S., arkadaşıyla kavga ettiğini, ardından makarna yapmak isterken alkol aldığı için uyuyakaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan S.S.'nin, kendisini kurtaran polis ekiplerine "Benim borcum ne kadar?" diye sorması dikkat çekti.