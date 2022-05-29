ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI - Son Dakika
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ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI

29.05.2022 19:23

ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ODTÜ'de önceki gün gerçekleştirilen bahar şenliğinde yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıp, etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları ile yasa dışı pankart taşıyanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesindeki soruşturma kapsamında yapılan fotoğraf analiz çalışması sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasa dışı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

2'Sİ ODTÜ ÖĞRENCİSİ

Şüphelilerden 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 şüphelinin daha önce 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak, 'terör örgütü propagandası yapmak', 2 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' ve 'görev yaptırmamak için direnmek', 2 şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI
ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI
ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI
ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ODTÜ'DEKİ BAHAR ŞENLİĞİNDE TERÖR PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI - Son Dakika
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