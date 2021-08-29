OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (2) - Son Dakika

VALİ ÖZKAN YANGIN BÖLGESİNDE

Vali Mehmet Ali Özkan, orman yangınının devam ettiği bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkilerden yangının son durumu ile ilgili bilgi alan Vali Özkan, Tanzi bölgesinde yangına, havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü söyledi. Vali Özkan, "Yaklaşık 4 gündür Hozat ile Ovacık ilçemiz arasında Tanzi Deresi'nin sağında ve solunda devam eden örtü yangınına arkadaşlarımız gerçekten deyim yerindeyse canlarını hiçe sayarak müdahale ettiler. 4 noktadan çıkan yangının 3 noktası tamamen söndürülmüş oldu. Sağ olsunlar sabah itibariyle de Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın destekleri ve himayelerinde havadan söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Şu anda arkadaşlarımız karadan ve havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda devam eden bir yangın. Canı pahasına çalışan orman teşkilatımıza, İl Özel İdaresi'ne, AFAD'a ve jandarmamıza şükranlarımızı sunuyorum. 100'e yakın personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Dün alan genel olarak kontrol altına alınmıştı bugün de soğutma çalışmalarıyla muhtemeldir ki öğleden sonra çalışmalarımızı bitirmiş olacağız" dedi.

'SOSYAL MEDYADA ASILSIZ PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR'Sosyal medyada, yangının yerleşim yerlerinde olduğunu belirten paylaşımların asılsız olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "Gerçekten burada arkadaşlarımız canlarını hiçe sayarak bir mücadele verdiler. Ancak bir kesim, arkadaşlarımızın emeğini, alın terini ve mücadelesini göz ardı ederek sosyal medya hesapları üzerinden algı yaratmak, söz yerindeyse toplumumuzun ve insanımızın sağduyusuna sızarak devşirme çabası içerisine girmişler. Sözleri ve eylemleriyle hem topluma hem bağımsız yargıya hem de milletimize karşı sorumluluk taşıyan bizlerin açıklamalarına ve paylaşımlarına itibar edin. Bir kısım sosyal medya hesaplarında yerleşim alanlarının yanı başında ulaşılabilir bir coğrafyada olduğu şeklinde söylemler de var. Yangın alanını sizler de gördünüz; tamamen insansız, etrafında, içinde, kenarında ne arıcı ne de sürü sahibinin bulunmadığı bir alan. Yerleşim yerlerinin olduğu paylaşımlar asılsızdır" diye konuştu.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,