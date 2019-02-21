Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi

Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda değerler eğitimi kapsamında program düzenlendi.

Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda değerler eğitimi kapsamında program düzenlendi.

Öğrencilere özgüven kazandırmak amacıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu, yeteneklerini sergiledi. Etkinliği izleyen aileler ise çocuklarına alkışlarıyla destek verdi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, bu ay değerler eğitimi kapsamında "güven ve özgüven" konusunu işlediklerini söyledi.


Bu kapsamda öğrencilere yönelik "yetenek sizsiniz" konulu etkinlik düzenlediklerini belirten Ekmen, " 100 öğrenciyle başladık, yarı finale 70 finale ise 27 öğrencimiz kaldı. Buradaki amacımız çocukların eğlenmesiydi." dedi.


Öğretmen Fatma Kırtas Özdemir, etkinlik sayesinde öğrencilerin kendilerine güvenin arttığını vurgulayarak, "Derste parmak kaldırmaya bile çekinen birçok öğrencinin burada dans ettiğini, şiir okuduğunu, gösteri yaptığını gördük. Bu sayede etkinliğimizin amacına ulaştığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Gercüş, Batman, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı

Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı 3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]