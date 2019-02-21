Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda değerler eğitimi kapsamında program düzenlendi.
Öğrencilere özgüven kazandırmak amacıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu, yeteneklerini sergiledi. Etkinliği izleyen aileler ise çocuklarına alkışlarıyla destek verdi.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, bu ay değerler eğitimi kapsamında "güven ve özgüven" konusunu işlediklerini söyledi.
Bu kapsamda öğrencilere yönelik "yetenek sizsiniz" konulu etkinlik düzenlediklerini belirten Ekmen, " 100 öğrenciyle başladık, yarı finale 70 finale ise 27 öğrencimiz kaldı. Buradaki amacımız çocukların eğlenmesiydi." dedi.
Öğretmen Fatma Kırtas Özdemir, etkinlik sayesinde öğrencilerin kendilerine güvenin arttığını vurgulayarak, "Derste parmak kaldırmaya bile çekinen birçok öğrencinin burada dans ettiğini, şiir okuduğunu, gösteri yaptığını gördük. Bu sayede etkinliğimizin amacına ulaştığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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