ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ

04.03.2022 15:32

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Mithatpaşa İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Mithatpaşa İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrencilere deprem esnasında 'Çök, kapan, tutun' yöntemi ve toplanma alanlarına düzenli geçiş öğretildi.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD koordinesinde ülke genelindeki tüm okullarda, eş zamanlı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Gaziosmanpaşa Mithatpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta çocuklara önce deprem anında yapmaları gerekenler anlatıldı, ardından tatbikata geçildi. Alarmların çalmasıyla öğrenciler, sınıflardaki sıraların altına girerek, çök-kapan-tutun pozisyonu aldı. 45 saniyelik alarm sesinin durmasının ardından tüm öğrenciler ve öğretmenler, okulu planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanlarına geçti. Toplanma alanlarında ise öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu 'Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı' dağıtıldı. Senaryo gereği içeride mahsur kalan 2 öğrenci de ekipler tarafından kurtarılarak, ilk yardım müdahalesi yapıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral da tatbikatı yerinde takip etti.

'GAZİOSMANPAŞA'YI DEPREM VE AFETLERE HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN TÜM KURUMLARIMIZ BÜYÜK BİR FEDAKARLIK İÇİNDE'

Gaziosmanpaşa'yı deprem ve afetlere hazırladıklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 'Ülkemizin tamamında, okullarımızda gerçekleştirdiğimiz tatbikatı Gaziosmanpaşa'da Mithatpaşa İlkokulu'nda yaptık. Burada tüm kurumlarımızın büyük bir iş birliği ve fedakarlık içerisinde çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa'yı deprem ve benzeri afetlere hazır hale getirmek için belediyemiz, ilgili kuruluşlar, emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz, tamamı büyük bir fedakarlık içinde. Aynı zamanda ilçe afet merkezini de oluşturduk. Bu noktada belediyemiz de büyük bir özveri içerisinde, fedakarlık içerisinde çalışmakta. Gaziosmanpaşamıza, İstanbulumuza, hizmet noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz' dedi.

'3 DAKİKA, 20 SANİYEDE OKUL TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ'

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Şenol Alemdar, 'Deprem esnasında, çocuklara eğitimlerde öğrettiğimiz şekilde çök-kapan-tutun hareketi yaptırıldı. Deprem bitiminden hemen müteakip tahliye gerçekleştirildi ve binayı terk ettiler. Çok kısa süre sayılabilecek bir süre, 3 dakika 20 saniyede okul tamamen tahliye edildi. Toplanma alanlarında, öğretmenleri nezaretinde çocukların yoklamaları yapıldı. Güzel bir şekilde tatbikatımızı tamamladık' diye konuştu.

Deprem tatbikatına katılan 3'üncü sınıf öğrencisi Alya Derici, 'Deprem tatbikatında ilk önce sirenler çaldı. Biz de sıralarımızın altında çök-kapan-tutun yaptık. Siren bittiğinde hızlı adımlarla dışarı çıktık. Heyecanlandım. Yaka kartı verdiler bize. Depremde öğretmenimizi, annemizi bulamadığımızda işimize yarayacakmış' dedi.

ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ
ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ
ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLER, OKULLARDAKİ TATBİKATLA DEPREM BİLİNCİNİ ÖĞRENDİ - Son Dakika


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