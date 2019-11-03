Son Dakika Haberleri: Öğrencilere 'Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri
Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri

Öğrencilere 'Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri

7 saat önce

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi tarafından İnhisar ilçesinde öğrenciler ve velilere yönelik "Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.

Öğrencilere 'Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri, System.String[]

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi tarafından İnhisar ilçesinde öğrenciler ve velilere yönelik "Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.


Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Samet Kalkan, veli ve öğrencilere sigara ve tütün konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kalkan, sigaranın bir kereden bir şey olmaz düşüncesi ile başlayıp bağımlı hale gelindiğini belirterek, "Sizin arkadaşlarınız bu kötü alışkanlıkları kazanmanızda ısrarlı davranıyor. O tip arkadaşlarınızdan uzak durun ya da onlar sigarayı sizin teşviklerinizle bıraksınlar" dedi.


Kalkan, velilere de seslenerek, "Hem kesemize hem de vücudumuza zarar veren bu kötü alışkanlıkları bırakalım, çocuklarımıza da örnek olalım" dedi.


Sedef Akdoğan Kul ise, teknolojinin yeterinden fazla kullanılıyorsa bağımlılık haline dönüştüğünü ifade ederek, "Siz teknolojinin esiri değil, teknoloji sizin esiriniz olsun" diye konuştu.


İnhisar Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İlçe Müftüsü İbrahim Köç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kalın, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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