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Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi

6 saat önce

Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri 'Muallim' türküsü eşliğinde klip çekti.

Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi, System.String[]

Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri 'Muallim' türküsü eşliğinde klip çekti.


Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti. Mustafa Topaloğlu'nun seslendirdiği 'Muallim' türküsü eşliğinde çekilen klipte okulun öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı.


Klibin kurgu ve yönetmenliğini okulun Müzik Öğretmeni Emine Akbay yaparken kamera ve montajda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Murat Keser görev aldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip izlenme rekorları kırdı. - BARTIN

Mustafa Topaloğlu, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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