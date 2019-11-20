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Öğtmenlerden resim sergisi

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarından oluşan 'Doğa ve İnsan Sergisi' büyük ilgi gördü.

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Mersin'in Anamur ilçesinde resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarından oluşan 'Doğa ve İnsan Sergisi' büyük ilgi gördü.

Anamur Hükümet Konağı'ndaki Doğa ve İnsan Sergisi'nin açılış kurdelesini Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, öğretmenler ve okul müdürleri kesti. Resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalemle tuvallere yansıttığı 50 çalışmanın yer aldığı sergi, öğrenciler ve sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaymakam Arif Yalçın, öğretmenlerin çalışmalarını takdir ve hayranlıkla izlediğini, Hükümet Konağını sergiye açarak verdikleri önemi ortaya koyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mercan ise bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri sergiyi geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.


Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
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