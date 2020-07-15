Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular - Son Dakika

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin 4'üncü yılı yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Okçuluk Gösterisi'nde Geleneksel ve Modern Türk Okçuları İsmail Akçay Atletizm Spor Kompleksinde atış gösterisi gerçekleştirdi.

Milletin demokrasisine sahip çıkması şuurunun canlı tutulması amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 4. Yılı etkinlikleri Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklerle devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karesi İlçesinde gerçekleştirilen gösteriye Geleneksel ve Olimpik Modern Okçuluk olmak üzere iki kategoride yaklaşık 50 sporcu katıldı. Vali Hasan Şıldak gösteriye katılan sporcularla sohbet ederek, okçuluk gösterilerini izledi.

Düzenlenen etkinliklerle amacın 15 Temmuz ruhunu hakkıyla yaşatmak ve geleceğe aktarmak olduğunu belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bugün aziz vatanımızda huzurla yaşıyorsak 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği cesaret ve mücadele sayesindedir. Bu fedakarlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Bu destansı mücadelenin en ön safında olan gençler bugünü unutmayacak, milletin istikbalini yine milletin azim ve kararının kurtardığını gelecek nesillere aktaracaktır. Gösteri yapan sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. İsmail Akçay Spor Kompleksindeki gösteriler ve ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gösteriyi gerçekleştiren sporculara katılım belgelerini takdim etti.

(İHA(