Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için yarıştı - Son Dakika
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Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için yarıştı

28.08.2022 18:30
Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için yarıştı

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Yıldızlar Gençler Açık Hava Puta Koşusu, Kütahya'da yapıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Yıldızlar Gençler Açık Hava Puta Koşusu, Kütahya'da yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada, kadın ve erkekler kategorilerinde 14-17 yaş aralığında yaklaşık 500 sporcu yarıştı.

Organizasyona yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

Yarışmalar sonunda bireyselde yıldız kadınlar kategorisinde İstanbul'dan Eylül Akyüz, yıldız erkeklerde Konya'dan Emirhan Gerez, genç kadınlarda İstanbul'dan Ahsen Nisa Dursun, genç erkeklerde İstanbul'dan Salih Doğan birinci oldu.

Takımlarda ise yıldız kadınlar kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, yıldız erkeklerde Bulcuk Spor Kulübü, genç kadınlarda Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, genç erkeklerde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Derece elde eden sporculara madalya ve kupaları MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Alim Işık ve TGTOF Yönetim Kurulu üyelerince verildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, 30 ilden gelen 500 okçuya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde Kütahya'nın okçuluk merkezlerinden olduğunu hatırlatan Işık, "İstanbul'dan sonra atalarımızın bize bıraktığı ve yeniden faaliyete başlayan ikinci ok meydanı Kütahya'da bulunuyor. Ata sporunun yaşatılmasına katkı sunduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

TGTOF Altyapı Tesislerinden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erdoğan da organizasyonun Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Kütahya'da yapılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Okçular, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da geleneksel okçular Zafer Kupası için yarıştı - Son Dakika

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