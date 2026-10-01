Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Gülter, “Çok ağır bir suçlamanın altındayım. Gerek sosyal hayatım gerek özel hayatım, her şeyim sayfa sayfa paylaşılıyor. İlk defa hakim karşısındayım ama sanki her gün yargılandım” dedi.

OLAY GÜNÜNÜ BAŞTAN SONA ANLATTI

Olay günü Sultan Nur Ulu ile markete gittiklerini ve poğaça yediklerini söyleyen Tuğyan, daha sonra eve döndüklerini anlattı. Kızı için bakıcı aradığını belirten Gülter, bakıcı görüşmesinde anlaşamadıklarını, annesinin ise yeni bir bakıcı bulduğunu söyledi. Kendi hattının kapalı olması nedeniyle görüşmeleri Sultan'ın ya da yanlarında bulunan avukat Burçe'nin telefonundan yaptığını ifade etti.

Sultan ile Yalova'daki eve geldiklerinde annesinin odasında olduğunu anlatan Tuğyan, “Annem bütün gün hiçbir şey yememişti. Ben dışarı çıkmak istedim ancak annem istemedi” dedi.

“FİLMİ AÇTIK, GIRGIR ŞAMATA YAPTIK”

Evde kalmaya karar verdiklerini belirten Tuğyan, yemek ve alkol siparişi verdiklerini, ardından film açtıklarını söyledi. Gülter, “Sonra gırgır şamata yaptık. Ben Kervan'la konuşmak için iki ya da üç kez odama gittim” ifadelerini kullandı.

Sultan'ın daha önce bir kaza geçirdiğini ve kendisinin de ona destek olduğunu anlatan Tuğyan, annesiyle odadan odaya konuştuklarını söyledi.

“ANNEM ÖNCE SULTAN'I, SONRA BENİ TUTTU”

Olay anını anlatan Tuğyan, “Ben gardırobun yanındaydım. Annem önce Sultan'ı, sonra beni tuttu. Bizi oynatmaya başladı. Sultan da o sırada alnındaki yarasına bakıyordu” dedi.

“BİR ANDA BÜYÜK BİR SES GELDİ”

Tuğyan, annesinin pencereden düştüğü ana ilişkin ise “Bir anda büyük bir ses geldi. Telefonum yatağımdaydı. Benim arkam dönükken annem düştü. Ben görmedim” ifadelerini kullandı.