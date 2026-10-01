Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlere karşı net mesaj verdi. Akar, "Bunlar beyhude gayretlerdir. Artık bu devlet bu millet buna karar verdi. Ezilirsiniz, boğulursunuz" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLE İLGİLİ MESAJI NET

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Akar, Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Akar şunları söyledi: "Bir ülkenin kalkınması, güvenliği için yapılması gereken çalışmalar var. Mutlaka bir taraftan farklı, çatlak sesler çıkacaktır. Buna karşı tedbirleri aldık.

HULUSİ AKAR: MESELE, ŞEHİTLER GELMESİN ANALAR AĞLAMASIN

Terörle mücadele konusunda şehitleri, şehit ailelerini gazilerimizi, terörü, teröristi unutmadık. Mesele şehitler gelmesin analar ağlamasın. Hedefimiz bu. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de hiçbir şekilde pazarlık, taviz, al ver söz konusu değil. İki hedef var. Örgütün feshi ve silahların bırakılması. Bu manadaki çalışmalar devam ediyor. Burada fitne fesada gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün gücüyle, kuvvetiyle bunu sürdürüyor. 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Rahat ve huzurla yaşayacağız.

"SADECE TERÖRSÜT TÜRKİYE DEĞİL, TERÖRSÜZ BÖLGE"

Yetmez. Sadece Terörsüz Türkiye değil terörsüz bölge. Bunun için Kuzey Irak ve Suriye'de illegal silahlı grupların mevcudiyetini, arkalarında kim olursa olsun kabul etmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi açıkladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi mesafeler alındı. Hudutlarımızın, ülkemizin güvenliğini sağlayacağız. Üniversiteler, iş insanları, kamu hep birlikte ülkemizin kalkınmasına çalışacağız. Uluslararası alemde Türkiye Cumhuriyeti devleti layık olduğu seçkinliği, saygınlığı alacak. Önleyemeyecekler

"ANA HEDEF SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE ÖRGÜTÜN FESHİ"

Ana rotayı kaybetmeyeceğiz. Ana hedef silahların bırakılması ve örgütün feshi. Bu konuda artık mutabakat sağlandı. Esaslar verildi, esaslar konusunda herkes hemfikir. Burada en büyük sıkıntıyı Kürt kardeşlerimiz çekti. Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta insanların hayatı felç oldu. Çok şükür şimdi herkes büyük bir coşkuyla gelişmeleri izliyor. Biz de onların hayallerini gerçekleştireceğiz.

"BUNLAR BEYHUDE GAYRETLERDİR"

Akar'ın, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara mesajı da net oldu: "Bunlar beyhude gayretlerdir. Artık bu devlet bu millet buna karar verdi. Ezilirsiniz, boğulursunuz."