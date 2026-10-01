Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlere karşı net mesaj verdi. Akar, "Bunlar beyhude gayretlerdir. Artık bu devlet bu millet buna karar verdi. Ezilirsiniz, boğulursunuz" dedi.

Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlere karşı net mesaj verdi. Akar, "Bunlar beyhude gayretlerdir. Artık bu devlet bu millet buna karar verdi. Ezilirsiniz, boğulursunuz" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLE İLGİLİ MESAJI NET

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Akar, Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Akar şunları söyledi: "Bir ülkenin kalkınması, güvenliği için yapılması gereken çalışmalar var. Mutlaka bir taraftan farklı, çatlak sesler çıkacaktır. Buna karşı tedbirleri aldık.

HULUSİ AKAR: MESELE, ŞEHİTLER GELMESİN ANALAR AĞLAMASIN

Terörle mücadele konusunda şehitleri, şehit ailelerini gazilerimizi, terörü, teröristi unutmadık. Mesele şehitler gelmesin analar ağlamasın. Hedefimiz bu. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de hiçbir şekilde pazarlık, taviz, al ver söz konusu değil. İki hedef var. Örgütün feshi ve silahların bırakılması. Bu manadaki çalışmalar devam ediyor. Burada fitne fesada gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün gücüyle, kuvvetiyle bunu sürdürüyor. 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Rahat ve huzurla yaşayacağız.

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

"SADECE TERÖRSÜT TÜRKİYE DEĞİL, TERÖRSÜZ BÖLGE"

Yetmez. Sadece Terörsüz Türkiye değil terörsüz bölge. Bunun için Kuzey Irak ve Suriye'de illegal silahlı grupların mevcudiyetini, arkalarında kim olursa olsun kabul etmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi açıkladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi mesafeler alındı. Hudutlarımızın, ülkemizin güvenliğini sağlayacağız. Üniversiteler, iş insanları, kamu hep birlikte ülkemizin kalkınmasına çalışacağız. Uluslararası alemde Türkiye Cumhuriyeti devleti layık olduğu seçkinliği, saygınlığı alacak. Önleyemeyecekler

"ANA HEDEF SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE ÖRGÜTÜN FESHİ"

Ana rotayı kaybetmeyeceğiz. Ana hedef silahların bırakılması ve örgütün feshi. Bu konuda artık mutabakat sağlandı. Esaslar verildi, esaslar konusunda herkes hemfikir. Burada en büyük sıkıntıyı Kürt kardeşlerimiz çekti. Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta insanların hayatı felç oldu. Çok şükür şimdi herkes büyük bir coşkuyla gelişmeleri izliyor. Biz de onların hayallerini gerçekleştireceğiz.

"BUNLAR BEYHUDE GAYRETLERDİR"

Akar'ın, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara mesajı da net oldu: "Bunlar beyhude gayretlerdir. Artık bu devlet bu millet buna karar verdi. Ezilirsiniz, boğulursunuz."

Hulusi AkarPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
16:00
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:35:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei