Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Açıklaması

Afyonkarahisar'da Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferin İzinde Programı basın toplantısında konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Büyük Taarruzla ilgili olarak o gün 100 yıl önce Yunan arkasına batı ittifakını alarak bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamd olsun başarısız oldu. Ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar" dedi.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçuluk Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferin İzinde Okçuluk Müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri birer konuşma yaptı.

Daha sonra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt ile Büyük Taarruzun yıldönümünün aynı güne denk gelmesinin ders niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık ve 851 yıl sonra buna kastedenlerin önemli girişimlerinden bir tanesine şahit olduk. Yani 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek, o Malazgirt ruhunu yeniden tehir etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük. ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerinden en büyük, en sonuncularından bir tanesi. Biz Malazgirt'i 5 yıldır bütün ülkeye haykırırken, yeniden hatırlatmaya çalışırken daha geniş anlamda anlaşılmasına gayret gösterirken tamda o Büyük Taarruz ruhunun canlı kalması için bunu yapıyoruz. Yine yaklaşık 800 yıl İspanya toprakları İspanya, Portekiz'e İber yarımadasında Müslümanlar hükmetmiş. Çokta ileri bir medeniyet kurmuşlar. Bilimde, fende, teknolojide, edebiyatta büyük işler yapan büyük medeniyet kurmuşlar. Ama 800 yıl sonra bir tane kalmayıncaya kadar büyük bir şiddetle Avrupalılar oradaki Müslümanları kazımaya çalıştılar ki 800 yıl sonra İber yarımadasında sadece bazı mimari eserden başka bir şeyden bahsedemiyoruz" dedi.

"Bu topraklarda gözü olanların emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz"

Bu topraklarda gözü olanların emellerinden asla vazgeçmeyeceğini hatırlatan Erdoğan, "Gençlerimize şunu hatırlatmak istiyorum, şunu belirtmek istiyorum; nasıl ki Büyük Taarruz başarılı olmasaydı bu toprakları bizden almaya kastedenler başarılı olacaktı. Bu topraklarda gözü olanların emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz. O gün 100 yıl önce Yunan arkasına batı ittifakını alarak bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamdolsun başarısız oldu. Ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar, çok şükür ki yine kamuoyunda takip edebiliyoruz. Onun için bu tevafukla, bu mesajı kamuoyuna yeniden hatırlatmak istiyoruz. Malazgirt'in 951 yıldönümünü anarken, Alparslan'ı gençlerimize anlatırken tabi ki 1922 26 Ağustos Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruzunda ne kadar bağlantılı, ne kadar bir birinden ayrılmaz iki tarihin dönüm noktası olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen o kahramanları hatırlatacağız" diye konuştu.

Programda Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından ok atılmasının ardından okçuluk müsabakalarında dereceye giren çocuklara kupaları ve ödülleri verildi.

Programa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, AK Parti İl Başkan Vekili Selcen Hıdıroğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. - AFYONKARAHİSAR