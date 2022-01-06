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Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor - Son Dakika

Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

06.01.2022 20:58
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Turnuvanın üçüncü günündeki klasik yay takım müsabakalarını erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci tamamlarken, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kadrosunda bulunduğu İstanbul Okçuluk Gençlik Spor ikinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü de üçüncü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, klasik yay kadınlarda da ilk sırayı elde etti. Bu kategoride Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Ankara DSİ Spor Kulübü üçüncü sırada yer buldu.

Kupayı makaralı yay erkeklerde Demka Okçuluk birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü bitirirken, kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Anka Okçuluk Spor Kulübü de üçüncü olmayı başardı.

Müsabakaları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'den bilgi alan Karaaslan, "Milli takımın başarılarıyla büyük gurur duyuyoruz. Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olarak bize ve Türk halkına çok büyük gurur yaşattı. Ben inanıyorum ki diğer sporcularımız da uluslararası müsabakalarda altın madalyalar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek ve bizlere yeni mutluluklar yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

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Okçuluk, Okçular, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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