Manisalı okçular madalyalara odaklandı - Son Dakika
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Manisalı okçular madalyalara odaklandı

03.08.2022 11:24
Manisalı okçular madalyalara odaklandı

Manisalı okçular, 3-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Okçuluk Vakfı Türkiye Şampiyonası'na umutlu gitti.

Manisalı okçular, 3-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Okçuluk Vakfı Türkiye Şampiyonası'na umutlu gitti.

Manisalı okçular, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Okçular Vakfı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na madalya hedefiyle gitti. 3-7 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan yıldız okçular, şampiyonadan madalyalarla ayrılıp Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyor. İstanbul'da 7 sporcu ile yarışacak Manisalı okçular, buradaki şampiyonanın ardından 24-28 Ağustos tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan 9-12 Yaş Minikler Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nda 30 sporcu ile ter dökecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakalarda yarışacak tüm sporculara başarılar dileyerek, "Oluşturduğumuz altyapı ile Türk sporuna geleceğin okçularını yetiştiriyoruz. Her daim yanında olduğumuz sporcularımızın katılacakları şampiyonalarda iyi deneyimler elde ederek başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Okçular, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı okçular madalyalara odaklandı - Son Dakika

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