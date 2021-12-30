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Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika

Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi

30.12.2021 18:04

Adana'da okulun bahçesinde futbol maçı yaparken kalenin devrilmesiyle direğin altında kalan ve 7 gün yoğun bakında kalan 15 yaşındaki çocuğun ailesinin açtığı davada okul müdürü hakkında soruşturma izni verildi.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda 8 Eylül 2020'de meydana gelen olayda Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı.

KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALDI

Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti. Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı.

Okul bahçesinde maç yaparken kalenin devrilmesi sonucu demir direğin altında kaldı

7 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Okula gelen Yıldız Özbalık'ın komşularının otomobiliyle, bir hastanenin acil servisine götürdüğü Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Murat Sefa Özbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Okul bahçesinde maç yaparken kalenin devrilmesi sonucu demir direğin altında kaldı

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ailenin avukatı Ezgi Keskin, dava süreci hakkında bilgi verdi. Okul müdürü O.B. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl müvekkilim Murat Sefa Özbalık'ın kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike yaratacak nitelikteki yaralanması olayıyla alakalı yargı süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ilgili okul müdürü hakkında cezai soruşturma yürütülmesine ilişkin soruşturma izni verildi. Soruşturmaya başlandı. Ayrıca müvekkilimizin görmüş olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin açmış olduğumuz tazminat davalarımızın da yargı süreci devam etmektedir" dedi.

"HAYALLERİ YARIDA KALDI"

3 çocuk annesi Yıldız Özbalık (36) ise oğlunun açık liseye yazılmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu, sağlık durumu nedeniyle normal okula gönderemedim. Herhangi bir darbe almasın diye endişe ettiğimden 2 ay önce açık liseye başladı. Hayalleri yarıda kaldı. Sadece bir an önce sorumluların hesap verip cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
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okul müdürü, Futbol, Seyhan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika


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