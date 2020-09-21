Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü - Son Dakika

Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü

Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü Sivas'ta bugün ilk kez okula başlayan minik öğrenci ile vali arasındaki pandemi sohbeti, öğrencinin verdiği cevapla herkesi güldürdü Sivas'ta bugün ilk kez okula başlayan minik öğrenci ile vali arasındaki pandemi sohbeti, öğrencinin...

Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü

Sivas'ta bugün ilk kez okula başlayan minik öğrenci ile vali arasındaki pandemi sohbeti, öğrencinin verdiği cevapla herkesi güldürdü

SİVAS - Sivas'ta bugün ilk kez okula başlayan minik öğrenci ile vali arasındaki pandemi sohbeti, öğrencinin verdiği cevapla herkesi güldürdü.

Sivas'ta pandemi tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da sadece okul öncesi eğitim ve 1. Sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı ilk kez ders başı yapan okul öncesi eğitim gören öğrencileri ve 1. Sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edilerek öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Zübeyde Hanım Anaokulunda ders başlama zilini vali Ayhan ve beraberindekiler çaldı. Dört yaşındaki bir öğrencinin annesinden ayrılmış olmanın üzüntüsü ile ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Verilen hediyelerde henüz sınıf ortamına alışamayan minik öğrenciyi teselli etmedi.

Verdiği cevapla herkesi güldürdü

Vali Ayhan ilk kez okula başlayan başka bir minik öğrenci ile sırasını paylaşarak sohbet etti. Ayhan sohbet sonrası minik öğrenciye bir isteği olup olmadığını sordu. O ise bu soruya "Korona var" şeklinde cevap verdi. Ayhan ise "Peki ne yapmamız gerekiyor" diye sordu. Çocuk aşı bulunması gerektiğini söyleyince Ayhan, alınacak tedbirler ve bulunacak aşı ile Covid-19'un yenilgiye uğratılacağını belirtirken çocuğun "Ben pek emin değilim" şeklinde verdiği cevap herkesi güldürdü.

İnternetsiz öğrenci kalmayacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geliştirdikleri proje ile uzaktan eğitim imkanı bulunmayan öğrencilere ücretsiz tablet ve internet imkanı sağlayacaklarını yineledi. Vali Ayhan ise Sivas'ta oluşturacakları 107 EBA Erişim merkezi ile uzaktan eğitime erişemeyen öğrenci kalmayacağını söyledi.

Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü

Hilmi Bilgin, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü - Son Dakika

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