ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİYLE 2 SAAT ARAÇLA DOLAŞAN KOCANIN DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla ateş ederek öldürdüğü ve 2 saat eşinin cesediyle dolaştığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (23) davasında tanıklar dinlendi. Maktulün teyzesi Fethiye Aladağ, "Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca yaşadığı fiziksel şiddeti anlattı. Kocası sesi duyulmasın diye onu arabayla boş arsalara götürüp dövüyormuş. Bir keresinde yine boş arsaya götürdüğünde onu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemek istemiş ama oradan geçen biri onları görüp duruma engel olmuş" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Eren Erdoğan getirildi. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan izleyiciler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle başladı.

FATMA'YI ÖLDÜRÜRÜM DEMİŞTİ ÇOCUKLUĞUNA VERDİM

Maktule Fatma Erdoğan'ın kuzeni olduğunu belirten Abdullah Aladağ, tanık olarak verdiği beyanda "Fatma benim ellerimde büyümüştür. Sanığın iddia ettiği gibi aramızda başka bir ilişki yoktur. Yüzük takıldığı dönemde bunlar kaçıp evlenmişler. Kaçma hadisesinden önce sanık bana telefon edip Fatma ile anlaşamadıklarını 'Sen olmasan seni sevmesem Fatma'yı sokakta öldürürüm' şeklinde konuşmalar yapmıştır. Ben yaşının küçüklüğüne, çocukluğuna vermiştim. Evlenmelerinden sonra Fatma'ya şiddet uyguladığı için Fatma evine dönmüştü. Eren de rahatsızlık verecek şekilde sık sık beni arıyordu. Fatma ile anlaşamadığını ancak barışmak istediğini söylüyordu. Biz tarafları barıştırmaya çalıştık. Ancak Fatma biraz daha zaman geçtikten sonra eve döneceğini söyledi. Eren barışmaya geldiği günde bile hepimizin önünde Fatma'ya parmak salladı, tehdit etti. Benim cinayetin işlendiği güne dayalı bilgim yoktur." dedi.

GÖRÜNMEYECEK YERLERİNE VURUYORMUŞ

Fethiye Aladağ ise beyanında Fatma Erdoğan'ın eşi Eren Erdoğan tarafından devamlı şiddete maruz bırakıldığını ifade etti. Aladağ konuyla ilgili şöyle konuştu: "Eren Erdoğan, Fatma'nın babasının işlettiği kahvehaneye gelip 'Kızını öldüreceğim' demiş. Fatma o sırada arabadaymış. O akşam Fatma'nın başına bir şey gelecek korkusuyla üç karakol gezip şikayette bulunduk. 155'i aradık. Polisle evlerine gittik. Polis memuru Fatma'yı aşağı indirdi. Fatma titreyerek 'Beni buradan uzağa götürün her şeyi anlatacağım' dedi. Annesi eve gidelim deyince de 'Onun bulamayacağı bir yere gidelim' dedi. Aşırı korkmuştu. Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca sanığın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, sesi duyulmasın diye onu arabayla boş arsalara götürüp dövdüğünü anlattı. Görünmeyecek yerlerine vuruyormuş. Bir keresinde yine boş arsaya götürdüğünde onu arabasın arkasına bağlayıp sürüklemek istemiş ama oradan geçen biri onları görüp duruma engel olmuş. Fatma'nın omuz ve sırtındaki morlukları gördüm. Bir keresinde sanık eşiyle barıştırmamız için ailesiyle bize gelmişti. Fatma'ya dik dik bakıp ellerini yumruk haline getirip 'Geleceksin benimle' dedi."

TASARLAYARAK BİR ŞEY YAPMADIM

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Döndü Erdoğan "Ben oğlumun Fatma'yı dövdüğünü, tehdit ettiğini görmedim." dedi. Söz verilen sanık ise "Tasarlayarak bir şey yapmadım. Ani gelişen bir olaydır" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sanık Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

YAŞAM HAKKI SON BULDU

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan müşteki avukatı Müjde Tozbey Erden , Fatma Erdoğan'ın haksız yere canından olduğunu söyleyerek "Yaşam hakkı son buldu. Ancak biz duruşmaları takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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