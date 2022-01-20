Üye Girişi
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ

20.01.2022 19:58

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeğiyle iş yerinde öldüren Ramazan Topay'ın (31) yargılanmasına devam edildi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeğiyle iş yerinde öldüren Ramazan Topay'ın (31) yargılanmasına devam edildi. Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal, "Benim ciğerimi yaktı, kızımla birlikte beni de kara toprağa gömdü" dedi.

Bucak'ta geçen 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, eşinin yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Ramazan Topay, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorum Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık hazır bulundu.

Duruşmada başka bir suçtan Burdur E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan tanık Zafer Ünsal, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, "Ben sanığa sadece 'Bu aile yıkılmasın, kadının peşini bırak' dedim. Sadece aracı oldum. Ben tarafları tanımam. Kimseyi tehdit etmedim" dedi.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay ise tanığın kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Kendimi masum göstermek istemiyorum. Bir hata yaptım ama tanık anama, kız kardeşime küfretti. Beni tehdit etti. 'Beni ailemle tehdit etmeyin' dedim. Bir ayaklarını öpmediğim kaldı. Takdir mahkemenindir" dedi.

'ÖMÜR BOYU İÇERİDEN ÇIKMASIN'

Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal, "Ben anneyim. Benim ciğerimi yaktı. Ömür boyu içeriden çıkmasın" dedi. Baba Bayram Varkal ile Mehmet Işık da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Ramazan Topay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'NE ANNE YÜZÜ NE BABA YÜZÜ GÖRSÜN'

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bayram Varkal, "Ömür boyu ceza alsın. Aftan yararlanmasın" dedi. Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık da "Benim biri 4, diğeri 6 yaşında iki evladım ömür boyu annelerinin sıcak yüzünü göremeyecek. Bu katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ne anne yüzü ne baba yüzü görsün. Benim evlatlarım görmeyecekse o da görmesin" diye konuştu.

Anne Nazife Varkal ise "Benim evladımı kara toprağa koydu. İdam çıkarsa o da idam cezasıyla kara toprağa girsin. Ben bu katil vursun diye büyütmedim çocuğumu. Bu katiller psikopatlar yüzünden bir yere gönderemeyecek miyiz çocuklarımızı. O kara toprağa kızımla birlikte beni de iki çocuğunu da gömdü" diye konuştu.

Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal da "Tanık beyanlarında, Hatice Işık'ın eşinden boşanması için tehdit edildiği, mesajlar atıldığı, birliktelik yaşadığı, sanığın çektiği fotoğraflarla kendisini tehdit ettiği hususları ortaya çıktı. Zaten bu hususlar el konulan telefon kayıtlarındaki mesajlarla da örtüşmekteydi. 'Ya benimle evlenirsin, eşinden ayrılıp çocuklarını bırakırsın, ya da sonuçlarına katlanırsın' şeklinde çektiği mesajların sonucu olarak görülüyor olay. 'Ya benimsin ya kara toprağın' gibi hastalıklı bir düşünceyle bir kadın cinayeti işlendi. Sanığın en yüksek cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Avukat Süleyman Uysal sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sanığın ilk ifadelerinde 'Kendisinden alacağım var alacağımı ödemedi' şeklinde beyanları var. Daha sonraki ifadesinde maktul için kendisini tehdit ettirmek için mafya kiraladığı şeklinde iddialar var. Ancak bugün o şahıslar da dinlendi ve verdikleri ifadede bu bayanın bir tanıdıkları vasıtasıyla kendilerinden yardım istediğini ve 'Bu kadının yuvasını yıkma, bu işten uzak dur? dediklerini, dövmediklerini herhangi bir şekilde kendisini tehdit etmediklerini beyan ettiler."

ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ
ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ

YORUMLAR
500

Hatice Işık, Mehmet Işık, Bayram, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
20:09 Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi!
19:35 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı
19:36 Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti
19:33 PKK'nın Afrin'de düzenlediği terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
19:22 Canlı yayında muhabire araba çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi
19:20 Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı
19:05 Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ilk 11!
18:59 Son Dakika: Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 20:35:00. #1.11#
SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN HATİCE'NİN ANNESİ: KIZIMLA BİRLİKTE BENİ DE KARA TOPRAĞA GÖMDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement