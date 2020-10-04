Oltaya takılan balığı çıkarmak için göle giren genç boğuldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, balık avlamaya giden evli ve 2 çocuk babası Hakan Şimşek (27),Geyik Barajı kıyısında oltasına takılan balığı çıkarmak için girdiği gölde kayboldu. Gölde arama yapan ekipler Şimşek'in cansız bedenine ulaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çallı Mahallesi'nde Geyik Barajı kıyısında meydana geldi. Aydın'ın Çine ilçesindeki bir taş ocağında çalışan Hakan Şimşek arkadaşıyla birlikte Geyik Barajı kıyısında balık tutmaya gitti. İddiaya göre, Şimşek oltasına takılan balığı çıkarmak için suya girdi. Bir süre sonra gölde kaybolan Şimşek için arkadaşları ve kamp yapan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler durumu sultı timlerine bildirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timince gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Şimşek'in cansız bedeni 5 metre derinlikte misinaya dolanmış halde bulundu.

Sudan çıkarılan Şimşek'in cansız bedeni ön otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.