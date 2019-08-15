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Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar

1 saat önce

Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki bir gelin arabasının önünü kesen 5 çocuk, bahşiş alabilmek için adeta canları hiçe saydı.

Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar, System.String[]
Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki bir gelin arabasının önünü kesen 5 çocuk, bahşiş alabilmek için adeta canları hiçe saydı.

Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki bir gelin arabasının önünü kesen çocuklar, bahşiş almak istedi. Aracın etrafını saran ve yaptıklarıyla adeta ölümle dans eden 5 çocuğun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Akan trafikte kendilerini tehlikeye atan çocuklar tüm uğraşlarına rağmen bahşiş alamadı.

Çocukların özellikle hafta sonları cadde üzerinde gelin ya da sünnet arabası beklediğini ifade eden Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir esnaf, "Bahşiş almak için olmayacak davranışlarda bulunuyorlar. Her gün çocuklar ezilecek korkusu ile yaşıyoruz" dedi. - SİVAS
Alibaba, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:14 Kaynak: İHA
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