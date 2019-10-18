Son Dakika Haberleri: Ömerli'de Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Ömerli'de Muhtarlar Günü kutlandı

Ömerli'de Muhtarlar Günü kutlandı

5 dakika önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ömerli'de Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Hükmet Konağındaki Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şafak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Turgut, yaptığı konuşmada, bugünün kutlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Muhtarların önemine değinen Turgut, "Devletimizin vatandaşlarına ulaşan eli olan aynı zamanda ilk kapısı olan muhtarlık görevini ifa eden muhtarlar, mahallelerin gözü, kulağı, eli ayağıdır. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren ve çözen muhtardır. Özveriyle muhtarlık yapan ve hala bu görevi yürüten tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutlarım." dedi.

Etkinliğe, Ömerli Kaymakamı Hamza Türkmen, Belediye Başkan Hüsamettin Altındağ, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi ile personel ve vatandaşlar katıldı.

Mardin, Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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