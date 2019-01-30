Önce Yaşadığı Barakayı Yaktı, Sonra da İntihar Etti (3)
35 dakika önce
TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olayda yanarak hayatını kaybeden Gökhan Ö.'nün (11) cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu
'nda yapılacak olan DNA testinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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