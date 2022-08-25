Kampüs yakınındaki kazı alanı arkeoloji öğrencilerine pratik yapma imkanı sağlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri, kampüse yakın alanda yer alan Dombalaktepe Höyüğü kazısı sayesinde derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte görme imkanı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 2 yıl önce çalışmalara başlanan Dombalaktepe Höyüğü, Bafra İkiztepe ve Vezirköprü Oymaağaç kazılarından sonra Samsun'da süren son kazı alanı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yürütülen Dombalaktepe Höyüğü kazıları, OMÜ kampüsüne yaklaşık 1 kilometre mesafede olması dolayısıyla arkeoloji öğrencilerine aynı gün içinde hem ders görüp hem de kazı alanını ziyaret etme imkanı sunuyor.

Öğrenciler, kampüsten patika yoldan yürüyerek kazı alanına ulaşabiliyor.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Türker, AA muhabirine Dombalaktepe Höyüğü kazısına 5 yıl süren araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular sonrasında 2021'de başladıklarını söyledi.

Araştırmalarında 140'a yakın buluntu yeri incelediklerini, 30 hedef araştırma sahası içinden Dombalaktepe Höyüğü'nde kazı yapmaya karar verdiklerini anlatan Türker, "Dombalaktepe'yi seçerken birçok avantajı vardı. Üniversite kampüsü bitişiğinde olması bize bazı kazanımlar da sunacaktı." dedi.

Kazıya başladıklarında öncelikle höyükte yerleşimin ne zaman başladığını bulmayı hedeflediklerini belirten Türker, "Elde ettiğimiz bulgular sonucu artık Samsun merkezde yerleşimin 6 bin 500 yıl önce başladığını biliyoruz. Bu tarihe, buluntulardan yaptığımız kalibre edilmiş radyokarbonlarla ulaştık. Ayrıca burada bakır cevheri bulduk. Bunun dışında bölgede dokuma, hayvancılık, avcılık yapıldığını buluntulardan biliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciliğinde dersin yanı sıra belirli periyotlarla sahada uygulama eğitimi alma şansına sahip olduğuna işaret eden Türker, şunları kaydetti:

"Aynı çalışmayı burada da yapmak istiyorum. Üniversitemiz çok yakın, yürüyerek höyüğe gelebiliyorsun. Verdiğimiz dersler teorik, uygulama dersimiz de var ama bunu arazide yapacak olacağımız yoktu. O yüzden Dombalaktepe, öğrencilerimize derslerde aldıkları teorik bilginin uygulamasını görme, bunu tecrübe etme imkanı sağlıyor. Bu da bizim için büyük kazanç oldu. Kazıya uzun süre devam etmeyi ve çok daha farklı alanlarda iş birlikleriyle bunu sürdürmeyi amaçlıyoruz."

"Güzel bulgulara ulaşacağımızı umuyorum"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, OMÜ kampüsünün doğu vadisinde yer alan Dombalaktepe Höyüğü'nün belki de Türkiye'de üniversite kampüsüne en yakın kazı alanı olduğunu dile getirdi.

Kazıda Samsun'un tarihi ve kültürüyle ilgili bulgulara rastlamayı amaçladıklarına dikkati çeken İpekdal, "OMÜ Arkeoloji Bölümü için de gerçekten çok güzel bir uygulama ve araştırma alanı. Kazıda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmadan güzel bulgulara ulaşacağımızı umuyorum." diye konuştu.

OMÜ Arkeoloji Bölümü 3. sınıf Öğrencisi Samet Aydın, Dombalaktepe kazılarının kendilerine çok şey kattığını vurgulayarak, "Bize güzel avantaj sağlamakta. Dersten çıkıp kazıya gelebiliyoruz veya bölüme geçip işlemlerimizi yürütebiliyoruz." dedi.

2. sınıf öğrencisi Ebrar Yıldız da kazı alanının üniversiteye yakın olmasından memnun olduğunu belirterek, öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı bulduklarını ifade etti.