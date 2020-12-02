Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar - Son Dakika

Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar

02.12.2020 11:51

- Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' en zorlu görevlerde, vatandaşlara umut oluyor Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yaparak, kaybolan insan ve suç aletlerini...

- Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' en zorlu görevlerde, vatandaşlara umut oluyor

Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yaparak, kaybolan insan ve suç aletlerini arayan kurbağa adamlar, herkesin takdirini topluyor

Kurbağa adamlar her türlü iklim koşullarında görevini başarılı yapmak için antrenman ve dalışlarını da aksatmadan yapıyor

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar', en zorlu görevlerde vatandaşlara umut oluyor. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yapan kurbağa adamlar, kaybolan insan ve suç aletlerini bularak herkesin takdirini topluyor. Kurbağa adamlar her türlü iklim koşullarında görevini başarılı yapmak için antrenman ve dalışlarına da devam ederken, yaptıkları başarılı görevlerle güven veriyorlar.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk alanları olan 3 ilde güven veriyor. Bugüne kadar 3 il dışında Türkiye'nin birçok yerinde önemli olayların aydınlatılmasına yardımcı olan Mersin'in "kurbağa adamları", her türlü iklim ve zorlu görevler için antrenman ve dalışlarını sürdürüyor. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sularda bazen bir canı kurtaran bazen bir ceset bulan kurbağa adamlar, bazen de suç aletlerini suların dibinden çıkartarak, olayların çözülmesini sağlıyor. Mersin'de görev yapan 7 kurbağa adam, insanlara umut olmaya devam ederken, herkesin de takdirini topluyor.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan Kıdemli Başpolis kurbağa adam Ömer Çetin, mesleğe 1995 yılında başladığını söyledi. 1999 yılında kurbağa adam seçme sınavını kazanarak bu göreve başladığını kaydeden Çetin, "Mersinliyim. Küçüklüğümden beri denizde büyüdüm. Biz küçükken dışarıdan dalışa gelen insanları görüyorduk. O zamanlar imkanlarımız olmadığı için biz yapamıyorduk ve özeniyorduk. Emniyet teşkilatımızda da böyle bir birim kurulup, sınav açılınca bende girmeye karar verdim ve iyi ki girmişim" diye konuştu.

"Girdiğimiz suların yüzde 95'i tehlikeli sulardır"

Türkiye'de şu anda 23 ilde kurbağa adam su altı grup amirliği olduğunu belirten Çetin, "Bizim seçme sınavlarımız oluyor. Şu anda 180 kurbağa adamımız var. Tabi kurbağa adam olmanın şartları çok zor, o yüzden herkes olamıyor. Önce denizi, suyu sevmek gerekiyor. Zor bir görev. Tabi çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü biz genelde can kurtarıyoruz. Hayatını kaybeden insanları çıkardığımızda da insanlar teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Çünkü yakınlarının bir mezarı olacak diye seviniyor onlarda. Bazı durumlarda bunun örnekleri de var ulaşamayabiliyoruz. Bu yüzden ölü yada sağ çıkardığımız bütün insanların yakınlarından aşırı derece dua alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor. Biz genelde iç sularda göl, gölet, baraj, nehir, dere gibi yerlerde özellikle görev yapıyoruz. Yani karanlık sularda arama yapıyoruz. Denizde çok fazla görüntü olduğu için birçok insan ceset çıkartabiliyor ve o yüzden bize çok görev düşmüyor. Bizim girdiğimiz suların yüzde 95'i tehlikeli sulardır. Bu gibi sularda görev yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşları bulmak için her türlü seçeneği uyguladıklarını kaydeden Çetin, "Bugüne kadar birçok olayda yaşadık. Tabi zor iş bizim yaptığımız. Akıntı yüzden suyun yüzüne çıkamadığımız, kafamızı vurduğumuz olaylar da oldu. Biz insanlara umut olmaya çalışıyoruz. 6 aylık arama sonucunda bulduğumuz cesetler var. Ben severek polis oldum ve aşırı derece mutluyum. Kurbağa adam olduğum için ayrıca gururluyum. Şu anda Mersin'de 7 kurbağa adam var. 3 tane ilden ve ilçelerinden sorumluyuz. Talep gelmesi halinde diğer illere de gidiyoruz. En son Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisinin aramasına katıldık" ifadelerini kullandı.

"Başkalarının elini sokamadığı sulara dalıyoruz"

Polis kurbağa adam Soner Akar ise 4 yıldır kurbağa adam olduğunu ifade etti. Mersin'de büyüdüğü için denizi çok sevdiğini vurgulayan Akar, "Denizde çalışmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu alanı seçmek istedim. Daha önce trafik polisi olarak 9 yıl görev yaptım. Trafik polisiyle karadaydık ve sürekli ayağımız karaya basıyordu. Tabi kurbağa adam olunca farklı çalışmaya başladık. Çünkü biz normal sulara girmiyor. Bizim girdiğimiz sular çok başka. Başkalarının görüp de cesaret edemediği, eline sokamadığı sulara biz dalış yapıyoruz. O yönden insanların bize bakış açısı da olumlu. Bizde suya girerken kayıp insanların yakınlarından güç alıyoruz. Biz ceset bulduğumuz zaman üzülüyoruz tabiki ama bir yönden de olumlu bakıyoruz. Çünkü özellikle denizde kaybolan ve bulunamayan, mezarı dahi olmayan insanlar var. Kaybolan kişiyi hayatını kaybetmiş şekilde bulsak da dışarıda bekleyen insanların beklentisini sonlandırıyoruz. Bu güzel bir olay" dedi.

"İyi ki polis kurbağa adam olmuşuz diyorum"

Polis kurbağa adam olmanın kolay olmadığının altını çizen Akar, "Yaptığımız iş gerçekten çok zor. Karanlık ve akıntılı sularda görev alıyoruz. Bazen el yordamıyla arama yapıyoruz. Ancak burada olduğum için çok mutluyum. Çok fazla insanın yapamayacağı bir iş olduğu için pozisyonumuz çok farklı oluyor. İnsanlar tarafından da bizi beklemeleri, bizim gidip o beklentiyi sonlandırıyor olmamız bize cesaret veriyor. Bu duygular olduğu için çok mutlu oluyorum. İyi ki polis kurbağa adam olmuşuz diyorum. İnşallah bundan sonrada bu başarılarımız, bu görevlerimiz devam eder" şeklinde konuştu.

Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar
Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Ceset, Polis, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei