Onlarca hekim bir araya geldi şarkı söyledi - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından müziğe gönül veren onlarca hekimin söylediği şarkılardan oluşan yeni albüm çıktı. Albümün gelirleri 'Hekimler Söylüyor' burs fonuna aktarılarak geleceğin hekimlerinin eğitim ihtiyaçlarında kullanılacak.

İlki 12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan "Hekimler Söylüyor" albümü; yurdun dört bir yanından müziğe gönül vermiş Bursalı hekimlerin de aralarında bulunduğu 55 doktorun bir araya gelerek oluşturduğu profesyonel bir müzik albümü projesini hayata geçirdi.

Türkiye'de ve dünyada daha önce yapılmamış olan bu benzersiz çalışma ile kültür ve sanat faaliyetleri konusundaki yeteneklerini sergileyen hekimler, ikinci albümde de dinleyenlere "Müziğin gücü" ile seslenmeye devam ediyor.

Dr.Özlem Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle albüm çalışmalarını bir yılda tamamladı. Albümün sanat yönetmenliğini; Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak Orpheus yapım üstlendi. Hekimlerin ses kayıtları Bursa'da Stüdyo Orpheus'ta gerçekleştirildi. Stüdyo okumaları sırasında değerli ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol hekimlere vokal koçluğu yaptı.

Türk müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses konuk sanatçı olarak projeye destek verdi. Altyapı kayıtları ile birlikte yaklaşık 110 kişilik bir kadro ile 4 farklı il ve 6 farklı stüdyoda gerçekleştirilen albüm "Hekimler Söylüyor Vol.2" adı altında dinleyicileri ile buluştu.

Sanatın birleştirici gücü sayesinde meslektaşları ile ortak bir projede buluşarak kadim kültürün unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel eserlerini amatör ruh ve heyecanla yeniden yorumlayan doktorlar; sevdiklerine kalıcı bir armağan bırakmanın yanı sıra albüm gelirlerinden yaptıkları bağışlarla, geleceğin mimarı olan gençlerin eğitim hayatına bir ışık yakmak, dünyayı daha yaşanabilir kılmak ve eğitim konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu özel kültür sanat faaliyetini sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

"Hekimler Söylüyor Vol 2" albümünün gelirleri; pandemi süresince hayatını kaybeden doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan 'Hekimler Söylüyor' burs fonu ile geleceğin hekimleri olan öğrencilerin eğitimine aktarılacak.

Pandemi nedeniyle albüm satışları sadece online olarakshop.hekimlersoyluyor.com sitesi üzerinden yapılacak.

(İHA)