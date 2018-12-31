Opec Plus, Nisan Ayında Petrol Üretimini Düşürebilir
1 saat önce
Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, “”Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz” şeklinde açıklamada bulundu. Cezayir Enerji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Kaytuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan ve olmayan ülkelerin Nisan ayında yapılacak olan toplantıda gerekli görülmesi durumunda petrol üretimini azaltacağını […]The post OPEC Plus, nisan ayında petrol üretimini düşürebilir appeared first on Enerji Enstitüsü.
Cezayir
Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, ""Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
Cezayir Enerji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Kaytuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan ve olmayan ülkelerin Nisan ayında yapılacak olan toplantıda gerekli görülmesi durumunda petrol üretimini azaltacağını ifade etti.
Başkent Cezayir'de basın toplantısı organize eden Kaytuni, OPEC Plus olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya
'nın da bulunduğu OPEC üyesi olmayan bazı petrol üreticisi olan ülkelerin üretimi azaltmanın etkisini görebilmek için 2019 yılının ilk çeyreğinin sona ermesini bekleyeceğini belirtti.
Kaytuni, "Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.
The post OPEC Plus, nisan ayında petrol üretimini düşürebilir
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25
Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor
Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!