İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.
İstanbul Havalimanı'ndan bu gece sınır dışı işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmenin ise dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika