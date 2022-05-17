Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

17.05.2022 18:15

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderilirken 183 düzensiz göçmenin ise bu gece gönderileceği açıklandı.

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.

183 DÜZENSİZ GÖÇMEN BU GECE ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEK

İstanbul Havalimanı'ndan bu gece sınır dışı işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

DÜN GECE 377 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

Öte yandan diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmenin ise dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Afganistan, İstanbul, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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