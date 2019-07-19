Son Dakika Haberleri: Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama
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Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama

37 dakika önce

Yelkende Antigua ve Barbuda'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük ve dördüncülük elde eden milli sporcular, yurda döndü.

Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama, System.String[]
Yelkende Antigua ve Barbuda'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük ve dördüncülük elde eden milli sporcular, yurda döndü.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada başarı elde eden Can Ertürk ile Okyanus Arıkan'ın yanı sıra Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel ile TYF Antrenörü Alican Selcik ve takım lideri Gürbüz Arıkan'dan oluşan Optimist Milli Takımı kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
TYF Başkanı Özlem Akdurak, TYF İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, kulüp yöneticileri, sporcuların yakınları ve vatandaşlar, milli sporcuları havalimanında alkışlarla karşıladı. Coşkulu kalabalığa, çaldığı marşlarla bando da eşlik etti.
Okyanus Arıkan, kızlarda üçüncü olurken, Can Ertürk ise genel kategoride dördüncülüğü elde etti. Türkiye, bu derecelerle optimist alanında şu ana kadarki en büyük başarıya ulaştı.
Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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