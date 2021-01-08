Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı

08.01.2021 15:02
Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında dezavantajlı vatandaşların yardımına koşarak başarılı bir yılı geride bıraktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında dezavantajlı vatandaşların yardımına koşarak başarılı bir yılı geride bıraktı.

Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 19 ilçedeki vatandaşa 2020 yılında 4 milyonu aşkın maddi destek sağlayan Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ayni ve nakdi yardımlarını 7'den 70'e ihtiyaç sahibi her bireye ulaştırdı.

Gıdadan sağlığa her yardım yapıldı

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada yaptığı çalışmalarla örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yardım edilmesi için gerekli koşullara sahip olan 199 haneye 2020 yılı içerisinde gıda, eşya, kıyafet, soba ve yakacak yardımı, sağlık yardımı, akülü-manuel tekerlekli sandalye yardımı, hasta yatağı yardımı, kırtasiye yardımı, kira, sağlık, eğitim ve maddi yardım yaptı.

8 bin 346 gıda paketi, 52 bin yumurta, 1.127 hijyen paketi, 102 bin 500 maske, 15 bin 200 ekmek, 45 ton meyve ve sebze, 5 bin haneye patates ve soğan, 'Sözleşmeli Tarım' modeliyle üretilen 1.5 ton domates salgın döneminde evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Askıda gıda hizmeti kapsamında ise 10 kabin ihtiyaç sahipleri için market, fırın gibi noktalara yerleştirildi.

Mobil mutfak tırı sınırları aştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 5 bin kişilik kapasiteli mobil mutfak tırıyla ekipler; iftarlarda, üniversiteli öğrencilere çorba ikramında, ülke genelinde meydana gelen depremlerde, sel felaketlerinde, salgın sebebiyle evlerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarına ve şehrin güvenliği için çalışan emniyet-zabıta-jandarmaya sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek gönülleri kazandı. Bu kapsamda üniversiteli 25 bin öğrenciye ders aralarında sabah-akşam sıcak çorba ikramı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 71.802 vatandaşa, KYK'da kalan sağlık çalışanı ile jandarma-zabıta-emniyet mensuplarına sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İl sınırlarını da aşan Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bir hafta boyunca ve İzmir'de yaşanan deprem sonrası 5 gün boyunca depremzedelere ulaşarak sıcak yemek ikramında bulundu. Yine Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ise 3 gün boyunca vatandaşlara yemek dağıtımı yaparak yaraları sardı. Aynı zamanda Perşembe ilçesi Çaka denizinde kaybolan fındık işçisi gencin kurtarılma aşamasında ise 10 gün boyunca aileye sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının yanında olundu

Salgının başından bu yana virüsle mücadelede ön saflarda yer alarak vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi; maske, dezenfektan kalem ve araç yardımıyla sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. 250 bin adet n-95 maske, 5 bin dezenfektan kalem ile Korona Virüs hastalarının naklide kullanılması ve filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmesi için 10 araç sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

65 yaş üstü vatandaşlara özel projeler hayata geçirildi

Kıdemliler Konağı Projesi ile Ordu ilinde ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve biyopsikososyal bakımların yapılması, yaşadıkları mekanlara hizmet götürülmesi ve yaşamlarını kolaylaştırmaları amacıyla 139 hanede 161 kişiye ulaşıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara evde temizlik, evde psikolojik destek ve evde sağlık hizmeti verildi.

65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve güvende olmalarını hissettirmek amacıyla ise Sosyal Alarm Projesi'ni hayata geçirildi. Pilot uygulama olarak ilk etapta 15 kişinin hizmetine sunulan proje kapsamında belirlenen vatandaşlara Trio Mobil Sosyal Alarm Cihazı verildi. Kişi her zaman üzerinde bulundurması gereken bu cihazla birlikte olası acil durum ve ihtiyaçlarda tek bir tuşla yakınlarına ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıkla ulaşabildi. Aynı zamanda bireyin yakınları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mobil uygulama ve web servisi üzerinden anlık olarak bireyden haber alabildi.

Sofralar boş kalmadı

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde hayata geçirilen 3 bin kişilik kapasiteli Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ilçe belediyelerinin lojistik desteği ile 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Her gün 600 kişilik yapılan yemekler vatandaşların soflarını boş bırakmadı. - ORDU

Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı
Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı
Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı
Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı
Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir, 2020'de ulaşılmadık kapı bırakmadı - Son Dakika


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