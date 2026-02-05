Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 1 Aralık 2025-4 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Ordu'da 163 Hükümlü Yakalandı
