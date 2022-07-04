Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu - Son Dakika
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Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu

04.07.2022 15:14

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 3 binanın çatısı hasar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 3 binanın çatısı hasar gördü.

Liseler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki iki binanın çatısına sıçrayan alevlere Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan yangının sıçradığı üçüncü binada yaşan Fatih Kaymak, evinden çektiği hortumla çatıdaki alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle 3 binanın çatısında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu - Son Dakika
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