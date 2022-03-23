Ordu'da Dünya Su Günü etkinliği - Son Dakika
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Ordu'da Dünya Su Günü etkinliği

23.03.2022 12:56
Ordu'da Dünya Su Günü etkinliği

Ordu'da, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "Suyun Önemi ve Anlattıkları" konulu konferans düzenlendi.

Ordu'da, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "Suyun Önemi ve Anlattıkları" konulu konferans düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (OSKİ) organize edilen etkinliğe, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir katıldı.

Demir, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'ndaki konferansta, su tasarrufu konusunda herkese önemli görev düştüğünü belirtti.

Suyun, hayat için önemine işaret eden Demir, "Dünyada her 6 kişiden biri temiz suya erişemiyor. Açıklanan rakamlar ortada, şu an 2,4 milyar insan sağlıksız içme suyuna ulaşabiliyor. Diğer yandan da yaklaşık 1 milyar insan yeterli içme suyuna ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de suyun yüzde 72'sinin tarım, yüzde 18'inin evsel ve yüzde 10'unun ise endüstride kullanıldığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu rakamların 2030'da daha da artacağı, tarımda yüzde 75'e, evsel kullanımlarda ise su ihtiyacının yüzde 260 oranında artacağı ön görülmektedir. Bu yüzden herkese önemli görevler düşüyor. Tüm özel ve kamu kurumlarının su konusunda önemli tedbirler alması gerekiyor. Bu tedbirleri almamamız sonucu gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su kaynakları kalmayabilir. Herkesin bu durumun farkına varması ve ona göre tedbir alması gerekiyor."

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan'ın Demir'e plaket verdiği konferansa, OSKİ Genel Müdürü Murat US da katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Dünya Su Günü, Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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