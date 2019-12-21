Ordu'da Hayvan Oteli - Son Dakika
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Ordu'da Hayvan Oteli

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, klasik belediyeciliğin dışında tarım projelerine ağırlık vererek Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, klasik belediyeciliğin dışında tarım projelerine ağırlık vererek Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdi.


Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan vatandaşların hayvanlarını bırakacak yer bulmakta zorlanması üzerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete açtı. Bu arada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir büyükbaş hayvanı sıkı bir pazarlık sonucu satın alarak bakım için otele bıraktı.


Başkan Güler, Mesudiye ilçe temaslarının ikinci gününde Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezini hizmete açtı.


Başkan Güler, "Bu çok çağdaş bir proje. Bunun yaygınlaşmasıyla hayvancılığı daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getireceğiz. Burada çok hayırlı bir işi, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hayvan bakım oteli bizim için çok önemli bir projeydi. İl dışına giderken ucuz fiyata elimizden çıkarmak durumunda kaldığımız hayvanları baharda tekrar pahalı bir fiyata almamak için bu otelde misafir edeceğiz. Satın almak istemeyenlere de kiralık vereceğiz. Bu çok çağdaş bir proje. Bunun yaygınlaşmasıyla hayvancılığı daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getireceğiz. Ben de bir tane inek alarak buraya bağışlıyorum. Baharda da sütünü sağarak organik sütü buradan içeceğiz. Keçi projesi için de burası çok uygun. Hizmetlerimizin ucu bucağı yok. Bu otellerin sayısını artıracak ve örnek olacağız" ifadelerini kullandı.


"Mesudiye hayvancılık üssü olacak"


İlçenin bu yatırımla hayvancılık üssü haline geldiğini söyleyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizi yönlendirmesiyle önemli bir projeyi ilçemize ve ilimize kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız yazın memleketlerine geldiğinde hayvan alımı gerçekleştiriyor, dönecekleri zaman ise hayvanlarını baktırabilecekleri bir yer olmadığı için ucuz fiyata elinden çıkarmak zorunda kalıyordu. Bugünden itibaren hemşehrilerimiz gurbete gittiğinde hayvanlarını bizim bakım otelimize getirecek. Böylece hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağız. Satın almak istemeyenler de kiralayabilecekler. Mesudiye'nin hayvancılık üssü olacağına dair kanıtımız bu yatırım oldu" şeklinde konuştu.


İlçe kaymakamı Ali Cemal Altınöz ise, "Yerel dinamiklerin yöre halkının geçim kaynağına yönelik yatırımları hayata geçirmesi hepimizin istediği ve desteklediği işler" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye, Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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