Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu- Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.
Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.
Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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