Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

06.06.2022 20:45
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu- Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Türkiye, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak - Son Dakika

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