Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de yetişen en ölümcül bitkilerden biri! Tükürüğe geçen zehir solunum yetmezliğine neden oluyor

Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Türkiye, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak - Son Dakika

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