Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU - Son Dakika

Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU

6 saat önce

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovların drone ile görüntüleri Bungalovların iç ve dış görünümü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kar motoruyla bungalovlara gitmesi Güler'in bungalovları incelemesi Güler ile röportaj Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı...

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovların drone ile görüntüleri

Bungalovların iç ve dış görünümü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kar motoruyla bungalovlara gitmesi

Güler'in bungalovları incelemesi

Güler ile röportaj Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:

"Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz"

ORDU - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni inşa edilen bungalovlarıyla dikkati çekiyor.

Kabadüz ilçesine bağlı yaylada kısa süre önce hizmete giren iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.

Rahatlığı ve özel yapımıyla dikkati çeken bungalovlar, misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.

Kar motoruyla da ulaşım sağlayabilen ziyaretçiler, bungalovlara giderken keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovlarda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarının her yönüyle devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Ordu'nun, yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda bungalovlar inşa ettiklerini belirten Güler, "Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar." dedi.

Güler, mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarının dolu olduğuna dikkati çekerek, yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceklerini aktardı.

Verilen sözlerin bir bir tutulduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Çambaşı Yaylamızda 5 yıldızlı otel çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı bitti ve 5'inci katına gelindi. Daha sonrasında çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Burada gölet çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız projelerle Ordu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor."

Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek
Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
23:23 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika
23:21 Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
23:21 SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER SABAH 06.00'YA ERTELENDİ - Son Dakika
23:20 RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA - Son Dakika
23:20 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]