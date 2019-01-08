Ordu ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Ordu
ve Giresun
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, İkizce
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Çarşamba
ara verildiği belirtildi. Altınordu
ilçesinde ise Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer
İlkokulu-Ortaokulu, Öceli İlkokulu-Ortaokulu, Saraycık
İlkokulu-Ortaokulu, Eyüplü Şehit Sezar Aydın
İlkokulu-Ortaokulu, Yağızlı Şehit Zafer Gülseren İlkokulu-Ortaokulu, Kökenli İlkokulu-Ortaokulu, Bayadı İlkulu-Ortaokulu, Kayabaşı
İlkokulu-Ortaokulu, Karacaömer İlkokulu-Ortaokulunda, Fatsa
ilçesinde Aslancami
, Geyikçeli
, Hatipli
, Ilıca
, Demirci ve İslamdağ
Mahallelerindeki okullarda, Ünye
ilçesinde Yeşilkent
, Yenikent
, Fatih
Meydan ,Tekkiraz
, Pelitliyatak
, Erenyurt
ve İnkur
Mahalleleri'nde yer alan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Giresun
Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar
ilçesinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi. Çamoluk
ve Dereli
ilçelerinde ise köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler yarın izinli sayılacak.