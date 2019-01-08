Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Ordu ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Altınordu ilçesinde ise Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokulu, Öceli İlkokulu-Ortaokulu, Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu-Ortaokulu, Yağızlı Şehit Zafer Gülseren İlkokulu-Ortaokulu, Kökenli İlkokulu-Ortaokulu, Bayadı İlkulu-Ortaokulu, Kayabaşı İlkokulu-Ortaokulu, Karacaömer İlkokulu-Ortaokulunda, Fatsa ilçesinde Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan ,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahalleleri'nde yer alan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar ilçesinde yarın eğitime ara verildi.


Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Çamoluk ve Dereli ilçelerinde ise köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler yarın izinli sayılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Giresun, Ordu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:34:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]