Üye Girişi
ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi

11.02.2022 18:48

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO) "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansı düzenlendi.

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO) "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansı düzenlendi.

Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, kentteki bir otelde düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansında, Libya ile Türkiye arasında 500 yıllık bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi.

Libya'da son 11 yıldır karışıklık yaşandığını ifade eden Karanfil, ülkenin ihtiyacı olan çoğu şeyi dışarıdan tedarik ettiğini belirterek, "Ülkede istikrar sağlanırsa Libya'ya olan ticaret hacmimizin 15 milyar dolara çok rahat kavuşacağı kanaatindeyim. Bunun 10 milyarı ihracat, 5 milyarı ithalat olabilir." diye konuştu.

ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek ise Şanlıurfa'nın Orta Doğu'nun çıkış kapısı olarak bilindiğini vurgulayarak, yapılacak karşılıklı iş görüşmeleri neticesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat hacminin artacağını söyledi.

Konferans, Türkiye– Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar'ın "Irak Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları", Türkiye– Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi'nin "Suriye Pazarındaki Gelişmeler ve İş fırsatları", Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan'ın "İhracatta Devlet Teşvikleri" ve Albaraka Türk Bölge Müdürü Ali Güneri'nin "Alternatif Finansman Modelleri" konulu sunumlarıyla devam etti.

SPARK Türkiye Proje Müdürü Ahmad AlBouchi de gazetecilere yaptığı açıklamada, AB tarafından finans edilen toplantıda Suriyeli ve Türk iş insanlarının bir araya geldiğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Orta Doğu bölgesindeki ihracat fırsatlarını birlikte öğrenip keşfettiklerini dile getiren AlBouchi, amaçlarının bu ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi
ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi
ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi

YORUMLAR
500

Kuzey Afrika, Şanlıurfa, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement