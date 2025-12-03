Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı

İstanbul'un Esneyurt ilçesinde ortaokul öğrencileri tabancaya sarıldı, birbirlerine silah çekip ateş açtı.
Olay, Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki okulun yanındaki boş arazide meydana geldi. İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çocuklardan birinin diğerine koşarken silahı doğrulttuğu da yer aldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti. Ortaokul öğrencisi Mustafa T. ile Miran Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.
