Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı

Haberin Videosunu İzleyin
Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı
03.12.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı
Haber Videosu

İstanbul Esenyurt'ta iki ortaokul öğrencisini okulun yanındaki boş arazide kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, Mustafa T. ile Miran Ç.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

İstanbul'un Esneyurt ilçesinde ortaokul öğrencileri tabancaya sarıldı, birbirlerine silah çekip ateş açtı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay, Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki okulun yanındaki boş arazide meydana geldi. İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çocuklardan birinin diğerine koşarken silahı doğrulttuğu da yer aldı.

Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı

İKİ ÇOCUK DA GÖZALTINDA

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti. Ortaokul öğrencisi Mustafa T. ile Miran Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.

Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı
Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Eğitim, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide Bursa'nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Suriye’yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
İlk 30 dakikada fişi çektiler Rize’de gol yağmuru İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen’den Galatasaray’a gözdağı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı
Türkiye’de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar ’eyvah’ dedi Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
Süper Amatör Lig’de saha karıştı: 5 kırmızı kart çıktı, hakem maçı erteledi Süper Amatör Lig'de saha karıştı: 5 kırmızı kart çıktı, hakem maçı erteledi
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
BBP lideri Destici’den PKK uyarısı: “Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz“ BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: "Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz"
Meclis’te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol... Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...

16:25
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
16:07
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış Fotoğrafı da ortaya çıktı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
15:48
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig takımına elendi
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi
15:48
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı Çalışanları heyecanlandıran rakam
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam
15:25
İlkokul bahçesinde dehşet Küçük kıza 11 kişi saldırdı
İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı
15:18
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat’a 2013 yılını hatırlattı
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
14:58
Nereden nereye Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
14:53
İslam Memiş’ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
14:49
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm
14:32
Kazımcan Karataş’a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı
13:50
Zam oranları netleşti İşte kalem kalem memur maaşları
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Cellat“ tepkisi Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’yi hedef alan Mesud Barzani’ye sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
12:38
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 17:05:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ortaokul öğrencileri birbirlerine silah çekip ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.