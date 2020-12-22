Osmaneli'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi" kapsamında İl Özel İdaresi iş birliğiyle yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanları dağıtıldı.

İlçede düzenlenen dağıtım törenine, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclisi üyeleri Alper Karadağ ve Orhan Uğur ile çiftçiler katıldı.

Törende, 205 çiftçiye 17 bin chandler çeşidi ceviz fidanının dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Ünal, törende yaptığı konuşmada, "Dağıttığımız fidanlar, İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 hibeli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle taleplerimizi karşılayarak bize destek veren başta Sayın Valimiz Bilal Şentürk'e ve İl Müdürümüze, ayrıca emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum" dedi.