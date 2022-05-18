Doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede etkili olan dolu nedeniyle ürünleri zarar gören bölgelerdeki çiftçiler ve köylülerle görüştü.

Tozlu köyü Muhtarı Hasan Uzun, gazetecilere, dün akşam etkili olan dolunun Tozlu, Tekeli, Mecidiye ve Kesikkeli köylerinde yaklaşık 40 bin dekarlık tarım arazisine zarar verdiğini tahmin ettiklerini belirterek, " Mısır, buğday, pamuk, ayçiçeği ve yer fıstığı gibi mahsulleri zarar gören çiftçilerimiz zor durumda. Hasar tespit çalışmalarının ardından devletimizden destek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Terkeşli de aniden başlayan ve bazıları yumurta büyüklüğüne varan dolu nedeniyle bazı hayvanlarının telef olduğunu kaydetti.