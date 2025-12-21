Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Osmaniye'de Asri Mezarlık'ta bir araç içerisinde 2 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 2 gencin hayatlarını kaybetmiş olduğu belirlendi.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Boğazları kesilmiş halde bulunan gençlerin Emine Eylül K. (17) ve Veysel Ç. (19) olduğu tespit edildi. Ölen kişiler hakkında kayıp ilanı verildiği belirtildi.