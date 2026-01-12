Osmaniye\'de Sağanak Etkisi

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta, merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Mahallelerde biriken suyun tahliyesi için belediye ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.