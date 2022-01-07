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OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

07.01.2022 14:02

OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Program, Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Erdinç Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Ardından, Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir, konuşmasında, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise yerel yönetimlerin şehirlerin kültürüne ve tarihine sahip çıkma görevlerinin de var olduğunu belirterek, 'Biz Osmaniye'ye, Osmaniye'nin tarihine ve kültürüne hizmet etmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını anlatan, belediye binamızın karşısında yer alan 2023 Açık Hava Müzesini bugün itibariyle hizmete açıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve hemşerimiz MHP Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin sayesinde, şehrimizi cazibe merkezi haline getirecek hizmet ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor ve edeceğiz ' dedi.

Konuşmaların ardından, Ortaokullar arası şiir okuma yarışmasından birinci olan Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulundan Elif Naz Mazı, 7 Ocak Destanı isimli şiirini okudu. Daha sonra ise Osmaniye 7 Ocak İlkokulu Folklor ekibinin gösterisini sundu.

JANDARMA MEHTERAN BİRLİĞİNDEN KONSER

Kutlamalar kapsamında Osmaniye'ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği özel konser verdi. Bir birinden güzel eserler seslendiren mehteran birliği, kutlama törenlerine katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Mehteran birliğinin seslendirdiği eserlere, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. 7 Ocak kutlama etkinlikleri buradan başlayıp büyük cami şehitliğine kadar sürecek 7 Ocak zafer yürüyüşü ile devam etti.

OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI
OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI
OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Osmaniye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'NİN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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