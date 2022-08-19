Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerle Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık süreci ele alındı

Osmanlı'da kültür ve sanata verdiği desteklerle anılan Damat İbrahim Paşa'nın 12 yıllık sadrazamlık süreci kitaplaştırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Ünal Araç'ın kaleme aldığı "İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa" başlıklı eser, VakıfBank Kültür Yayınlarından Tarih Kitaplığı kapsamında (VBKY) okurlarla buluştu.

Kitap, 1730'da kanlı bir isyanla sona eren Damat İbrahim Paşa'nın 12 yıllık iktidarı süresince dönemin sanat tarihi literatürüne ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nden belgelerin de yer aldığı eser, okurları Osmanlı tarihinde önemli siyasi ve kültürel değişikliklerin meydana geldiği 1718-1730 yılları arasında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan tarihsel gelişmeleri bütüncül bir bakış açısı ve karşılaştırmalı kültür tarihi verileriyle ele alan kitap, İbrahim Paşa'nın aynı zamanda politik bir tercih ve söylem aracı haline dönüştüreceği banilik ve hamilik tercihlerinin tarihsel arka planını ortaya koymayı amaçlıyor.

Ünal Araç'ın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü akademik araştırmalar süresince elde ettiği verilerle eser, temel olarak İbrahim Paşa'nın siyasi kariyeri ile banilik ve hamilik politikaları arasındaki ilişkileri üzerine odaklanıyor.

Bununla beraber eserde, İbrahim Paşa'nın entelektüel birikimi ve ilgi alanları, Osmanlı elitlerinin hamilik geleneği, sadrazamlık görevinin beraberinde getirdiği yetki ve sorumluluklar gibi iç etkenlerin yanı sıra imparatorluğun siyasi paydaşlarıyla yaşadığı gelişmelere ilişkin sorulara da yanıt aranıyor.

Kitapta, Damat İbrahim Paşa'nın görevde olduğu zamanda yaptırılan mimari eserler ile himayesinde gerçekleştirilen yazma, hat, resim, geleneksel el sanatları, şiir gibi sanatsal ve edebi, üretimler, dönemin siyasi, askeri, sosyal, dini ve kültürel gelişmeleri ekseninde değerlendiriliyor.