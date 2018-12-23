Osmanlıspor-Adanspor: 3-1

STAT: Bolu
Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Seyfettin Ünal
(xx)
OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx)- Caner Arıcı
(xx), Tugay Kacar (xx), Ayuk Mbu (xxx)(Dk.85 Beykan), Burhan Eşer
(xx), Hasan Kılıç
(xx), Muhammed Bayır (xx), Caner Öztürk
(xx)(Dk.65 Gueye xxx), Numan Çürüksu
(xx), Lembi (xx)(Dk.72 Sinan Kurt xx), Anıl Karaer
(xx)
ADANASPOR: İrfan Can
Eğribayat (xx) - Veli Kızılkaya
(xx), Hakan Barış (xx), Feczesin (xx)(Dk.76 Doğanay Kılıç
x), Yener Arıca (xx), Onur Akbay
(xx), Vasile (xx), Kone (xx), Gökhan Sazdağı
(xx), Andaç Güleryüz
(xx), Eren Keleş (xxx)
GOLLER: Dk.67 Mbu, Dk.86 Gueye, Dk.90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90+4 Eren Keleş (Adanaspor
)
SARI KARTLAR: Caner Öztürk (Osmanlıspor), Onur Akbay, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz (Adanaspor)
Spor Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.
15'inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda top kaleciden geri döndü.
64'üncü dakikada, Eren Keleş'in ceza sahası dışından sert şutu kaleciden geri döndü.
67'inci dakikada, Lembi'nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu'nun kafa şutu ağlara gitti: 1-0.
74'üncü dakikada, Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Gueye'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kornere çeldi.
86'ncı dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye'nin şutunda top ağlara gitti: 2-0
90+4'üncü dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.
90+5'inci dakikada, orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye'nin pasında Sinan Kurt'un şutu golle sonuçlandı: 3-1.
- Bolu